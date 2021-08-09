AOSB Ar-Ge-ve tasarım kültürünün öncülüğünü yapıyor

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve ATÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, TTO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Dal, Proje Uzmanı Özkan Özbek ve AOSB bünyesindeki AR-GE ve Tasarım Merkezleri bulunan BOSSA, Makinsan, Beta Tea, Beta Trafo, Çukurova Silo, Ulusoy Tekstil, Abdioğulları firmalarının temsilcileri TEMSA'yı ziyaret etti.

AGTM İstişare Kurulu toplantısına, TEMSA firması adına Ar-Ge ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Caner Sevginer, AR-GE Grup Müdürü Murat Demirdüzen, AR-GE Bölüm Müdürü Serkan Mezarcıöz, AR-GE Mühendisi Nihan Cin ve AR-GE Uzmanı Gülfidan Berber ev sahipliği yaptı.

Toplantıda, AOSB içerisinde AR-GE ve Tasarım Merkezi bulunan firmalarla TEMSA firması arasında oluşabilecek iş birlikleri, AR-GE ve Tasarım Merkezleri'nin işlevsel süreçlerinin nasıl geliştirilebileceği ve sayılarının nasıl artırılabileceği, üniversite-sanayi iş birlikleri konusunda proje sayılarının artırılması, sektörel bazlı devlet desteği olan projelerin detayları ve hazırlık süreçleri, ulusal ve uluslararası projeler üzerine çalışılması gibi konularda karşılıklı istişarede bulunuldu.

Sunumun ardından tüm katılımcılar TEMSA'nın ürettiği MD9 ELECTRICITY Model %100 elektrik enerjisi ile çalışan otobüsle kısa bir tesis turu yaptılar.