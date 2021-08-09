Arkadaşını uyardı kendi kayboldu

Erzurum
'un İspir ilçesinde Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan tünel inşaatında çalışırken, aniden gelen sele kapılarak kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları beşinci günde sürüyor. Olay anında, dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Aksöyek'in yanındaki bulunan arkadaşı o anları anla ttı. Kendisini 'sel geliyor' diye uyarmak için Aksöyek'in tünelde yanına geldiğini ifade eden Mustafa Solmaz, arkadaşının sayesinde tüneldeki selden saniyelerle kurtulduğunu ifade etti. Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor.