Arnavutköy’de feci kaza: Lüks araç pert oldu!

Feci kaza, saat 14.30'da Arnavutköy - Sultangazi yolunun Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bakış, kullandığı 33 AET 069 plakalı TIR ile yasak olmasına rağmen yolun karşı istikamete dönüş yapmaya çalıştı.