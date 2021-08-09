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Giriş Tarihi: 9.8.2021 17:09 Son Güncelleme: 9.8.2021 17:16

Arnavutköy'de feci kaza: Lüks araç pert oldu!

DHA
Arnavutköy’de feci kaza: Lüks araç pert oldu!

İstanbul Arnavutköy'de feci bir kaza yaşandı. Otomobil, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen TIR'a çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Lüks otomobili ise perte çıktı...

Feci kaza, saat 14.30'da Arnavutköy - Sultangazi yolunun Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bakış, kullandığı 33 AET 069 plakalı TIR ile yasak olmasına rağmen yolun karşı istikamete dönüş yapmaya çalıştı.

Yaşar Aydın'ın kullandığı 34 CTY 041 plakalı lüks otomobil, hatalı dönüş yapılan TIR ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün yardımına trafikteki diğer araç sürücüleri koştu.

Arnavutköy’de feci kaza: Lüks araç kullanılamaz hale geldi | Video

Adeta hurdaya dönen lüks otomobilden sürücü Yaşar Aydın hafif sıyrıklarla kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası Arnavutköy - Sultangazi yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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Arnavutköy'de feci kaza: Lüks araç pert oldu!
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