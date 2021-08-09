Aşı olmamanın pişmanlığındalar

Son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı en çok artan, en az bir doz aşı yaptıranların oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl
'de, aşı olmayı ihmal ettikleri için hastalığı ağır geçiren vakalar arasında 33 yaşındaki Şerif Akcan
ve 43 yaşındaki Aydın Çiftçi
de yer alıyor. Yoğun bakımda günlerce yaşam mücadelesi veren ve kritik eşiği atlatarak Kovid-19 servisine alınan Akcan ve Çiftçi'nin solunum cihazına bağlı şekilde tedavileri sürüyor. Şerif Akcan, İstanbul
'da yaşadığını, Kurban Bayramı
'nın birinci günü Bingöl'de Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğini söyledi. Yaklaşık 17 gündür hastanede tedavi edildiğini, bunun 8 gününün yoğun bakımda geçtiğini dile getiren Akcan, "Aşı olsaydım belki bu hale gelmezdim. Yoğun bakımda çok zor günler yaşadım, resmen ölümden döndüm. Aşı olmayan herkes aşı olsun. Aşı olmadım diye çok pişman oldum. Bugün olurum, yarın olurum diye diye bir türlü aşı olamadım, sonra bu hale geldim işte. Nefes alma sıkıntısı yaşadım, ateş, terleme, titreme yaşadım, artık ölürüm dedim. Sağ olsun, doktorlarımız, hemşirelerimiz çok ilgilendiler, yardımcı oldular" dedi. 10 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Çiftçi de "Tembelliğimden aşı olmadım. Aşı olmamamın bir nedeni yok. Bugün, yarın derken aşı olmadım. Şimdi de acısını çekiyorum. Ölüm korkusunu yaşadım. Nefes alamıyordum. Hiç kimse aşı olmayı ertelemesin. Herkes aşısını olsun. Hiç olmazsa çoluk çocuğunu düşünsünler. Ölüp gitsem arkamda 3 çocuğum kalacaktı" diye konuştu. Bingöl Devlet Hastanesi
Başhekimi Uzman Dr. Ramazan Gengörü "Yatan hastalardan aşı olmayanların sayısı fazla. Aşı olmayan hastaların semptomları daha yüksek seyrediyor. İnsanlarımızdan istediğimiz aşılarını olmaları. Aşılarını olduktan sonra, bu hastalığı geçirse bile daha hafif seyretme ihtimali doğuyor. Aşının önemi net bir şekilde ortada Yaşlıların çoğu aşı oldu. Aşı olmadıkları için çok genç insanları kaybettik" dedi. AA