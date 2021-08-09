Atlar ölüme terk edildi

Kars
'tan yüklediği atları Kırgızistan
'a götürmek üzere yola çıkan Gürcistan plakalı TIR'ın sürücüsü, gümrükte yaşadığı sorunlar nedeniyle geri döndü. Bunun üzerine sürücü Ş.C. tarafından Sarp Sınır Kapısı
'ndan iki gün önce Artvin
'in Hopa
ilçesindeki TIR parkına getirilen aracın dorsesindeki 38 at kaderine terk edildi. Atlardan 5'i ölürken, bazıları da hastalandı. Vatandaşların su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakıma alındı. Sürücü ve nakliye şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Sanatçı Haluk Levent
, biri yeni doğum yapan ve Kırgızistan'a kesime gönderildiği belirtilen atları sahiplenmek istediklerini söyledi. İHA