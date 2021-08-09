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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Atlar ölüme terk edildi

Atlar ölüme terk edildi
Kars'tan yüklediği atları Kırgızistan'a götürmek üzere yola çıkan Gürcistan plakalı TIR'ın sürücüsü, gümrükte yaşadığı sorunlar nedeniyle geri döndü. Bunun üzerine sürücü Ş.C. tarafından Sarp Sınır Kapısı'ndan iki gün önce Artvin'in Hopa ilçesindeki TIR parkına getirilen aracın dorsesindeki 38 at kaderine terk edildi. Atlardan 5'i ölürken, bazıları da hastalandı. Vatandaşların su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakıma alındı. Sürücü ve nakliye şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Sanatçı Haluk Levent, biri yeni doğum yapan ve Kırgızistan'a kesime gönderildiği belirtilen atları sahiplenmek istediklerini söyledi. İHA
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Atlar ölüme terk edildi
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