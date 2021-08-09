Babası yerine yanlışlıkla başka kişiyi öldüren zanlının kaçma anı

Adana'da istediği harçlığının yarısını veren babasına silahla ateş eden ve yanlışlıkla başkasını vurarak öldüren 17 yaşındaki G.C.Ç'nin olaydan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. G.C.Ç., güvenlik kameralarındaki görüntüler de cinayetten sonra eve giderek üzerini değiştirildiği ve telefonla konuşarak soğuk kanlı şekilde yürüdüğü görüldü.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ

Olay, 30 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Nişanlısı M.C. ile tartışan G.C.Ç., barışmak amacıyla Mersin'e gitmek için babası Gökhan Ç'den 150 lira istedi. Ancak 75 lira alan G.C.Ç., belinden çıkardığı tabancayla babasının ayaklarına doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri yerden sekip bu sırada kendilerini sakinleştirmeye çalışan ve bölgede değnekçilik yapan Mustafa Doğan'ın başına isabet etti. Doğan, kanlar içinde yere yığıldı, G.C.Ç. ise kaçtı.

BAŞINDAN YARALANDI

Başından yaralanan Mustafa Doğan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunun kendisinden para istediğini, olumsuz cevap alınca da eve ve iş yerine zarar verdiğini kaydeden Gökhan Ç, "Sürekli silah ve bıçak çekiyordu, elinden alıyorduk. En son 150 lira para istedi, 75 lira verdim. Dükkana gelip 'Yok, 150 lira vereceksin' dedi, küfretmeye başladı. O sırada Mustafa araya girip, 'Tamam, parayı ben vereyim. Babanla kötü konuşma' dedi. Silahı çekip, bana 3 el ateş etti, adamı vurdu" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMARASINDA

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyip, şüpheli G.C.Ç.'nin eve gittiğini, kıyafetlerini değiştirdikten sonra da mahalleden ayrıldığını tespit etti. G.C.Ç.'nin olayın ardından telefonla konuşarak soğukkanlı bir şekilde olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçış güzergahında çalışma yapan polis, şüpheliyi akşam saatlerinde sokakta yürürken yakaladı.

"KASITLI YAPMADIM"

Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mustafa Doğan, 31 Temmuz'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyete götürülen G.C.Ç'nin ifadesinde, "Babamdan para istedim, vermeyince yanına gittim. Korkutmak için silahı ateşledim, araya giren kişi vuruldu. Kasıtlı olarak yapmadım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.C.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.