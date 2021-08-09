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Giriş Tarihi: 9.8.2021 18:41 Son Güncelleme: 9.8.2021 19:32

Mahalle ayağa kalkmıştı! Bağcılar'daki taciz olayında yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Mahalle ayağa kalkmıştı! Bağcılar’daki taciz olayında yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M. (17) 'Çocuğa cinsel taciz' suçundan tutuklandı. Şüpheli A.M.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şahsın, yakalanmış olduğu evde misafir olduğunu, o evde yaşamadığını, 9 yaşındaki E.B.'yi tanımadığını ve o gün hiç bakkala gitmediğini söylediği belirtildi.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde apartmanın bodrum katında yaşayan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M. iddiaya göre bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kızı taciz etmesiyle ilgili gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Şüpheli A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan A.M. 'Çocuğa cinsel taciz' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Yabancı uyruklu A.M. savcılığa verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediğini belirterek yakalanmış olduğu evde misafir olduğunu, o evde yaşamadığını, 9 yaşındaki E.B.'yi tanımadığını ve o gün hiç bakkala gitmediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca taciz edilen kızın yengesinin söylediği gibi üzerinde beyaz giysi olmadığını da ifade etti.

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Mahalle ayağa kalkmıştı! Bağcılar'daki taciz olayında yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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