Mahalle ayağa kalkmıştı! Bağcılar’daki taciz olayında yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Yabancı uyruklu A.M. savcılığa verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediğini belirterek yakalanmış olduğu evde misafir olduğunu, o evde yaşamadığını, 9 yaşındaki E.B.'yi tanımadığını ve o gün hiç bakkala gitmediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca taciz edilen kızın yengesinin söylediği gibi üzerinde beyaz giysi olmadığını da ifade etti.