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Giriş Tarihi: 9.8.2021 12:57

Başkan Kocaispir: İhtiyaçları el birliğiyle gidereceğiz

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Kocaispir: İhtiyaçları el birliğiyle gidereceğiz

Adana’nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Aladağ ilçesinde yangından zarar gören alanlarda YAKUT ekibi ile birlikte incelemelerde bulundu. Yangın mağduru vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kocaispir, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını el birliği ile gidereceğiz” dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm personeli ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Başkan Kocaispir, Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'i ziyaret ederek yangında zarar gören Topallı mahallesinde inceleme yaptı. Başkan Kocaispir yaraları sarmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Topallı mahallesinde yangından zarar gören alanlarda mağdur olan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kocaispir, ekibi ile birlikte ihtiyaçları belirledi, talepleri dinledi. Başkan Kocaispir, vatandaşlarla kucaklaşarak, yapılması gereken ne varsa el birliği ile yapılacağını belirterek, "Yüreğir Belediyesi olarak tüm mesai arkadaşlarımla yanınızdayız. Sizin için buradayız. İhtiyaçlarınızı tespit edip biran önce yaralarınızı sarmak için çalışacağız" dedi.

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Başkan Kocaispir: İhtiyaçları el birliğiyle gidereceğiz
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