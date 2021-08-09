Bilge Toker Balıkesir’deki feci kazada hayatını kaybetmişti! Babasının sözleri yürekleri dağladı

KIZININ BU YIL 6'NCI SINIFA GEÇEREK İNTERN (ÖN HEKİM) OLDUĞUNU DİLE GETİREN TOKER, ŞÖYLE KONUŞTU:

"Diplomasını almak kısmet olmadı yavruma. İçinde bulunduğumuz yaz döneminde staj çalışmalarına başlamışlardı. Çocuğum orada çalışıyordu, nöbet tutuyordu. Nöbet durumuna göre, aynı yerde çalıştığı kendisi gibi intern bir kız arkadaşıyla tatil amaçlı Ayvalık'a geliyorlardı. Otobüs kazasında kızım hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı. Bandırma'dan da arkadaşları buraya gelecekti ve burada üç kız arkadaş tatil yapacaklardı ama olmadı."