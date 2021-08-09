Bir facia da İzmir’de

İzmir
'in
Kemalpaşa ilçesinde, içerisinde çok sayıda vatandaşın bulunduğu servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada çarptığı ağaçta asılı kalan midibüste 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 9 kişi yaralandı. Feci kaza, dün 17.45 sıralarında, Sarıçalı Mahallesi
'nde meydana geldi. Kemalpaşa'dan Kınık
yönüne giden ve içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu İlhan Suat (54) yönetimindeki servis midibüsü, kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı. Takla atan midibüs, çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vazeyitte kaldı. Kaza, devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından farkedildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla hastanelere sevk etti. İtfaiye ekipleri ise demir yığını haline dönen midibüste sıkışanları güçlükle çıkardı. Yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerine teslim edilirken, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada midibüste bulunan kafilenin Kınık ilçesinden Kemalpaşa ilçesindeki Hamza baba türbesini ziyaret ettikleri ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.