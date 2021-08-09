Bunu yapan insan olamaz: 3 gün evden çıkamadım!

Yavaş gitmesini söyleyen yürüme engelliyi darbetti | Video

'3 GÜN EVDEN ÇIKAMADIM'



Birçok hastalıkla mücadele ettiği için yürümekte güçlük çektiğini söyleyen Mehmet Emin Seçgin, yaşananlar için üzgün olduğunu belirtip, "Nilgün Y., elektrikli bisikletini üzerime doğru sürdü. Ben de arkasından söylendim. Tepki gösterip, uyarıda bulundum. Daha sonra yanıma geldi, 'Sen bana küfrediyorsun' diyerek bağırmaya başladı. Ardından tekme ve tokat atarak beni darbetti. Boğazımı sıktı. İterek yere düşürdü. Tehditler savurdu. Yerdeyken de 'Kalk numara yapma' diye bağırdı. Yaşananlar nedeniyle 3 gün evden çıkamadım. Olayın ardından kendisinden şikayetçi oldum. Bana bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.