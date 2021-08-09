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Giriş Tarihi: 9.8.2021 11:44

Bursa'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu

AA
Bursa’da zeytinlikte erkek cesedi bulundu

Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde, Demirtaş Barajı mevkisinde koyunlarını otlatmak için zeytinliğe giren Salih Taran, ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu ekiplere bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, vücudunun bazı bölgeleri parçalanan bu kişinin öldüğü belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Taran, gazetecilere, cesedi, hayvanlarını otlatırken fark ettiğini söyledi.

Konuyu muhtara anlattığını, ardından ekiplere haber verdiklerini belirten Taran, "Şahsı ilk defa görüyorum. Daha önce bölgede hiç görmedik. Kurak olduğu için buraya çıkmıyordum, bu sabah tesadüfen çıktım." dedi.

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Bursa'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu
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