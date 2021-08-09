Cezaevinden izinli çıktı! Hırsızlıkta yakalandı

Kocaeli Başiskele İlçesinde, 8 Ağustos 2021 günü meydana gelen evden hırsızlık olayı ilgili Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu, olayın daha öncede benzer olaylardan suç kaydı bulunan ve bir süre önce hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden izinli çıkan S.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Devam eden çalışmalar soncu olayın faili olarak aranan S.Ç düzenlenen operasyon ile yakalandı. Yakalanan zanlı ile birlikte çalınan eşyalar ve suçta kullanılan malzemelerde ele geçirildi. Şüpheli tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.