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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Çine’nin Azeri gardaşı var

Çine’nin Azeri gardaşı var
Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Azerbaycan'dan gelen birlikler kazma- kürekle içtimaya girip yangından yangına koşuyor. Ege'nin dağlarında Azeri 'gardaşlar'ın alevlerle mücadelesi göz dolduruyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliye v'in talimatlarıyla Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 93 araç ve 1 helikopter ile Türkiye'ye gönderilen 710 kişilik ekip yangından yangına koşuyor. Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçova'nın üzerinde bulunan Gökbel Dağı'ndaki yangını söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgede görevlendirilen 200 kişilik ekip aynı dili konuştukları Türkiye'deki halkla diyalog kurmakta da hiç sıkıntı yaşamıyor.
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Çine’nin Azeri gardaşı var
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