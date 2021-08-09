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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Dağ bayır demeden aşılamaya gidiyorlar

Dağ bayır demeden aşılamaya gidiyorlar
MUŞ ve ilçelerinde Kovid- 19 ile mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, şehir merkezinde açtıkları stantların yanı sıra dağ, bayır demeden en ücra köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini insanların ayağına kadar götürüyor. Gittikleri köylerde yaşlıların sağlık kontrollerini yapan, uyarılarda bulunan ekipler, aşı olmak istemeyenleri de ikna etmeye çalışıyor. Kent genelinde 178 bin kişinin aşısını yapan sağlık çalışanları, kentin kırmızı kategoriden çıkması için çalışmalarını sürdürüyor. Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, "Amacımız düşük olan aşı oranımızı yükseltmek. Sağlık çalışanlarımız hane hane geziyor. Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de pozitif vaka sayısı artıyor. Bu hastalıkla baş etmenin en kısa ve en etkili yolu aşı. Aşılamada şu anda ilimiz yüzde 43 civarında. Hedefimiz yüzde 70'in üzeri" dedi.
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Dağ bayır demeden aşılamaya gidiyorlar
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