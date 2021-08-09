Dehşet görüntüleri! Dükkan önüne park kavgası cinayetle bitti

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre İbrahim Ekşioğlu (62), daha önceden husumetlisi olduğu Mert K'.nın manav dükkanının önüne hafif ticari aracını park etti.
Bu sırada işyerinde bulunan Mert K(31), park nedeniyle İbrahim Ekşioğlu ile tartışmaya başladı. İşyerinden silahını alan Mert K, İbrahim Ekşioğlu ve yanında bulunan İdris A.'ya silahla ateş etti.
Olay sırasında ağır yaralanan Ekşioğlu, hastanede hayatını kaybederken, İdris A ise hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya karışan Mert K, polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Mert K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan kavga ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sırasında bir çocuğun yanındaki yakını ile olay yerinden panikle uzaklaştığı görüldü.
Dükkan önüne park kavgası cinayetle bitti | Video
Ekşioğlu'nun cenazesi adli tıpdaki işlemlerinin ardından Aydoğan Mezarlığında toprağa verildi.