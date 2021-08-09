Dehşet görüntüleri! Dükkan önüne park kavgası cinayetle bitti

Olaya karışan Mert K, polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Mert K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan kavga ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sırasında bir çocuğun yanındaki yakını ile olay yerinden panikle uzaklaştığı görüldü.

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