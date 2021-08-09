Dünya Bankası çalışanı Bodrum’daki kazada hayatını kaybetti



Evli ve bir çocuk annesi Sevgi Mayor'un eşi Murat Mayor, kazayı haber alması üzerine olay yerine geldi. Murat Mayor, eşi ve 12 yaşındaki çocuğu ile sabahtan denize gittiklerini, eşinin kendilerini eve bıraktıktan sonra tekrar denize dönerken kazanın meydana geldiğini ifade etti. Ailesiyle birlikte ABD'de yaşayan ve Dünya Bankası çalışanı olan Sevgi Mayor'un pandemi sebebiyle ailesi ile birlikte yaklaşık bir yıldır Bodrum'da olduğu öğrenildi.