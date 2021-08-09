Evde bağımlı abi dehşeti!

8 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğu abisinin eve gelip uyuşturucu madde almak için para isteyerek kavga çıkarttığı sırada, mutfaktan bıçak alan küçük kardeş abisine saldırdı. İkili arasındaki bıçaklı saldırıya baba engel olmaya çalışsa da kardeş abisini bıçaklayarak öldürdü. 17 yaşındaki küçük çocuk ifadesinin arından, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sekiz yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğu abisinin eve gelip uyuşturucu madde almak için kavga çıkarttığı sırada, mutfaktan bıçak alan küçük kardeş abisini öldürdü. Olay, 22 Temmuz günü İstanbul Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre, 8 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan abi, evde huzursuzluk çıkararak, anne babasından para istedi. 17 yaşındaki B.Y. İsimli çocuk ise abisinin anne-babasına bağırmasından rahatsız oldu ve 21 yaşındaki abisi Mehmet Y. ile tartışmaya başladı. Başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü.

BABA AYIRMAYA ÇALIŞTI

Baba Ahmet Y., çocukları arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken yine iddiaya göre mutfaktan bıçak alan abi, kardeşine saldırmak için peşinden koşmaya başladı. Abisinin saldırısından bir bıçak darbesi alan çocuk, karşı koymaya çalıştığı sırada bıçak aniden, abisine saplandı. Olay yerinde bayılan küçük çocuk hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, abi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞ TUTUKLANDI

Tedavisi ardından gözaltına alınan küçük çocuk, abisinin sekiz yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu o gün uyuşturucu parası nedeniyle evde kavga çıktığını, kendisinin aldığı bıçak darbesi sonrası bayıldığını ve abisinin nasıl bıçaklandığını hatırlamadığını kaydetti. Küçük çocuğun avukatı da abinin bıçaklı kavga sırasında bıçağın üstüne düştüğünü ileri sürdü. Baba Ahmet Y., tanık sıfatıyla ifade verdi. Kavgayı doğrulayan baba, küçük oğluyla konuştuğu sırada bıçağı alıp abisini kovaladığını anlattı. İfadesi ardından küçük çocuk,' Kasten yakın akrabayı öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.