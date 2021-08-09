Feci kazada vefat eden 6 kişi aynı ilden

Zonguldak'tan yola çıkan ve Kocaeli'nden aldığı yolcularla beraber İzmir'e seyir halinde olan yolcu otobüsü, Balıkesir OSB çevre yolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan yolcu otobüsündeki yolculardan 11'i olay yerinde olmak üzere toplam 15 kişi yaşamını yitirirken 17 kişi ise yaralandı. Yaşamlarını yitiren yolculardan, Kocaelili olan 6 kişinin cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN

Feci kazada hayatını kaybeden Kocaelileri isimleri ve oturdukları adresler ise belirlendi. Kazanın kurbanlarından Ahmet Yağlıdere'nin (66) İzmit İlçesi Yuvam Akarca Mahallesi'nde oturduğu ve İzmit Atatürk Ortaokulundan emekli öğretmen olduğu öğrenilirken, kaza esnasında kendisi gibi öğretmen olan kızı Merve Yağlıdere(22) ile birlikte Ayvalık'ta tatile gittikleri öğrenildi. Kazada yaralanan Merve Yağlıdere'nin Kocaeli'ne getirildiği ve SEKA Devlet Hastanesinde tedavisinin devam edildiği öğrenildi.

TAZİYEYE GİDERKEN CAN VERDİLER

Kazada yaşamını yitiren İzmitli esnaf ve ilk gazete bayisinin sahibi olan Mahmut Işıklar'ın oğlu Ahmet Işıklar (54) ve eşi Nilay Işıklar'ın (50) cenazeleri de tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İzmit İlçesi Cedit Mahallesi Halit Molla Sokak adresinde ikamet eden ve Ceva Kargo firmasında çalışan Ahmet Işıklar ve eşi Nilay Işıklar çiftinin Balıkesir Burhaniye'de vefat eden akrabalarının yanına taziyeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

FRANSA'DAN TATİLE GELMİŞLERDİ

Fransa'dan Kocaeli'ne tatile gelen, inşaat mühendisi Selahattin Kızılırmak'ın eşi ev hanımı Sevim Kızılırmak (52), kızı Melissa Kızılırmak (21) ve oğlu Ozan Ahmet Kızılırmak da (18), Körfez ilçesinde akrabalarını ziyaret ettikten sonra, tatil yapmak amacıyla İzmir'e giden otobüse bindi. Feci kazada Anne Sevim Kızılırmak ve 2 çocuğu da hayatını kaybedenler arasındaydı.

CENAZEDEN DÖNERKEN KAZAYA KURBAN GİTTİLER

Yine kazada hayatını kaybeden Feruz ve Kamuran Demir çiftinin ise, Kocaeli'nde vefat eden özel bir sağlık kuruluşunun sahibi olan Reşit Zaimoğlu'nın cenazesi için İzmir'den Kocaeli'ne geldikleri ve birkaç gün kaldıktan sonra İzmir'e dönmek için otobüste bulundukları, kazada olay yerinde hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

IŞIKLAR ÇİFTİ VE EMEKLİ ÖĞRETMEN İZMİT'TE

Kazada hayatını kaybeden ve 1 yıl önce emekli olduğu öğrenilen Ahmet Yağlıdere'nin cenazesi, İzmit kent camiinde kılınan öğle namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi. Yine kazada yaşamlarını yitiren Ahmet ve Nilay Işıklar çiftinin cenazesinin İzmit Fevziye Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası, Kent Mezarlığında defnedildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Fransa'dan Türkiyeye gelen ve tatil için İzmir'e giderken geçirdikleri kaza sonucu yaşamlarını kaybeden Sevim Kızılırmak, kızı Melisa Kızılırmak ile oğlu Ozan Kızılırmak'ın cenazesi ise Körfez İlçesi Esentepe Yeni Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığında gözyaşları ile toprağa verildi.