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Giriş Tarihi: 9.8.2021 17:39 Son Güncelleme: 9.8.2021 17:39

Gece bekçisi ölü bulundu

ABBAS ÇAKAR
Gece bekçisi ölü bulundu

Kocaeli Gölcük İlçesi Yazlık Mahallesinde bulunan bir firmada gece bekçiliği yapan ve çalıştığı yerde kalan Çetin Akbaş(60),  kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, iş yeri yetkilileri tarafından görev yerinde ölü bulundu.

Gölcük İlçesi Yeni Mahalle Üç Evler Caddesinde bir firmaya ait depolama park yerinde gece bekçiliği yapan ve aynı yerde kalan Çetin Akbaş(60)'a, telefon ile ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenerek firma yetkililerini aradı.

HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULDULAR

Yakınlarının Akbaş'tan haber alamadığını söylemeleri üzerine harekete geçen firma yetkilileri, Akbaş'ın kaldığı yere gitti. Burada kendisini hareketsiz halde yatarken bulan yetkililerin ihbarı üzerine polis ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ve cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemeler sonrası, Akbaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akbaş'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumundan gelecek raporla netlik kazanacağı öğrenildi.

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Gece bekçisi ölü bulundu
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