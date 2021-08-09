Gece bekçisi ölü bulundu

HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULDULAR

Yakınlarının Akbaş'tan haber alamadığını söylemeleri üzerine harekete geçen firma yetkilileri, Akbaş'ın kaldığı yere gitti. Burada kendisini hareketsiz halde yatarken bulan yetkililerin ihbarı üzerine polis ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ve cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemeler sonrası, Akbaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akbaş'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumundan gelecek raporla netlik kazanacağı öğrenildi.