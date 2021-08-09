‘Güçlü Kadınlar - Güçlü Yarınlar Okulu’ sona erdi

Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda akademisyenlerle bir araya gelen Prof. Dr. Tuncel, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, Prof. Dr. Müge Kantar Davran, Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Doç. Dr. Ziya Halefoğlu, Doç. Dr. Funda Kadıoğlu, Ar. Gör. Dr. Olcay Karacan, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yazgan, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Avcıbay Vurgeç, ve Arş. Gör. Ömer Erdem'e teşekkür plaketi verdi.

Proje sorumluları tarafından da Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'e teşekkür plaketi takdim edildi. Bir ülkenin her alanda en güçlü ve en iyi durumda olabilmesinin ancak kadın-erkek ayrımı yapmadan herkese iyi bir eğitim sağlaması ile mümkün olacağını ifade eden Prof. Dr. Tuncel, "Kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece hayati bir hedeftir" dedi.