Hadımköy’de 3 kız kayıplara karıştı... Aileler perişan! ’Çocuğum evde bile yalnız duramazdı’

Eslem Tuana ve Efsa bu kore dizilerinin hayranıydı. Polis kızlarımın tabletlerini inceledi, gördük ki hep onları izlemişler.

İstanbul Hadımköy'de ortadan kaybolan 3 kız çocuğunun son görüntüleri ortaya çıktı

Buradan kızlarıma sesleniyorum. Biz size bir şey yapmayacağız. Lütfen eve dönün. Kardeşiniz sizi bekliyor. Sizi çok seviyorum ne olur geri dönün" ifadelerini kullandı.