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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Hem dayak yedi, hem de hapisle yargılanacak

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Hem dayak yedi, hem de hapisle yargılanacak
Konya'da, geçen yıl 11 Aralık'ta, bir zincir market şubesinde çıkan öğle yemeğinin nasıl yapılacağı tartışmasında, sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan Daban tarafından dövülen evli ve 2 çocuk annesi H.Ş. (28), olaydan hemen sonra mağaza sorumlusu tarafından imzalatılan kâğıtla, işten çıkartıldı. Savcılık iddianamesinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darp ettikleri belirtildi. İddianamede her iki tarafında da basit yaralama suçundan cezalandırılmalarını talep edildi. H.Ş., "Hem darp edildim hem işimden oldum. Bir de hakkımda hapis cezası isteniyor. Yediğim dayak karşısında bir kadın olarak kendimi korumaya çalıştım" dedi.
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Hem dayak yedi, hem de hapisle yargılanacak
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