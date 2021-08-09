Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hicri aylar hangileridir? İşte Hicri takvim ve ay ay önemi
Giriş Tarihi: 9.8.2021 11:19

Hicri aylar hangileridir? İşte Hicri takvim ve ay ay önemi

Hicri aylar hangileridir? İşte Hicri takvim ve ay ay önemi

Peygamber Efendimiz'in (sav) 16 Temmuz 622 tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etmesiyle başlayan Hicri Aylar takvimi, Muharrem ayının gelmesiyle beraber gündeme geldi. Toplamda 12 aydan oluşa bu ayların sırayla isimleri merak ediliyor. Bu noktada Hicri aylar hangileridir? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Hicri aylar takvimi ve tüm detaylar…

Hicri Semsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılan Hicri Takvim 12 aydan oluşmaktadır. Hicri yılbaşı olarak da bilinen Muharrem ayının ilk gününde vatandaşlar bu aylara ilişkin detayları araştırıyor. Bu takvime göre her ayın bir önemi ve fazileti bulunmaktadır. Örneğin Şehrullahi'l-Muharrem olarak anılan Muharrem Ayı Haram kılınmış Allah'ın ayı, olarak bilinir. Peki, Hicri aylar hangileridir? İşte Hicri aylar takvimi ve detaylar…

Muharrem ayında çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Muharrem Ayı zikirleri ve tesbihleri ile bugünün feyzinden faydalanın

HİCRİ AYLAR NELERDİR?

Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce

Hicri yılbaşı Muharrem Ayı ile başlar. Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı, 10. günü Aşure Günü'dür. Safer Ayı uğursuz ay olarak anılmaktadır. Mevlid Kandili Rebiülevvel Ayı'nda kutlanır.

Rebiülahir Ayı'nda Müslümanlar bu aylarda hayvanlarını otlatmak için salıverirler. Cemaziyelevvel Ayı soğuk ve kurak anlamına gelmektedir. Hicri takvimin altıncı ayı Cemaziyelahir Ayı'dır. Mübarek 3 aylar Recep Ayı'nda başlar. Kuran-ı Kerim Ramazan Ayı'nda indirlimeye başlanmıştır. Develerin sütü Şevval Ayı'nda azalır. İki bayram arasında geçer ve Zilkade Ayı'nda "aralık" ayı da denmektedir. Zilhicce Ayı'nın10.günü Kurban bayramıdır. Hac ibadeti de bu ayda gerçekleşir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hicri aylar hangileridir? İşte Hicri takvim ve ay ay önemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA