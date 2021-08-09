Hicri aylar hangileridir? İşte Hicri takvim ve ay ay önemi

Hicri Semsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılan Hicri Takvim 12 aydan oluşmaktadır. Hicri yılbaşı olarak da bilinen Muharrem ayının ilk gününde vatandaşlar bu aylara ilişkin detayları araştırıyor. Bu takvime göre her ayın bir önemi ve fazileti bulunmaktadır. Örneğin Şehrullahi'l-Muharrem olarak anılan Muharrem Ayı Haram kılınmış Allah'ın ayı, olarak bilinir. Peki, Hicri aylar hangileridir? İşte Hicri aylar takvimi ve detaylar…
HİCRİ AYLAR NELERDİR?
Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce
Hicri yılbaşı Muharrem Ayı ile başlar. Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı, 10. günü Aşure Günü'dür. Safer Ayı uğursuz ay olarak anılmaktadır. Mevlid Kandili Rebiülevvel Ayı'nda kutlanır.
Rebiülahir Ayı'nda Müslümanlar bu aylarda hayvanlarını otlatmak için salıverirler. Cemaziyelevvel Ayı soğuk ve kurak anlamına gelmektedir. Hicri takvimin altıncı ayı Cemaziyelahir Ayı'dır. Mübarek 3 aylar Recep Ayı'nda başlar. Kuran-ı Kerim Ramazan Ayı'nda indirlimeye başlanmıştır. Develerin sütü Şevval Ayı'nda azalır. İki bayram arasında geçer ve Zilkade Ayı'nda "aralık" ayı da denmektedir. Zilhicce Ayı'nın10.günü Kurban bayramıdır. Hac ibadeti de bu ayda gerçekleşir.