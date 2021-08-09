Hicri aylar hangileridir? İşte Hicri takvim ve ay ay önemi

Hicri Semsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılan Hicri Takvim 12 aydan oluşmaktadır. Hicri yılbaşı olarak da bilinen Muharrem ayının ilk gününde vatandaşlar bu aylara ilişkin detayları araştırıyor. Bu takvime göre her ayın bir önemi ve fazileti bulunmaktadır. Örneğin Şehrullahi'l-Muharrem olarak anılan Muharrem Ayı Haram kılınmış Allah'ın ayı, olarak bilinir. Peki, Hicri aylar hangileridir? İşte Hicri aylar takvimi ve detaylar…