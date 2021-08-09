HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Bu yıl, İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

EN GÜZEL, RESİMLİ, KISA VE UZUN HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara...

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslam'ı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..