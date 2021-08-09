Hicri yılbaşı nedir? Bugün hicri yılbaşı mı?

Müslümanlar için bir milat olarak kabul edilen hicret, Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuğu ifade eder.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılır. O günden bu yana, İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

HİCRİ YILBAŞI BUGÜN MÜ?

Hicri yılbaşı bu yıl, 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür.