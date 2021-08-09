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Giriş Tarihi: 9.8.2021 10:50

Hicri yılbaşı nedir? Bugün hicri yılbaşı mı?

Hicri yılbaşı nedir? Bugün hicri yılbaşı mı?

Hicri yılbaşı nedir? Dinimizde çok önemli bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicri takvimin de başlangıcı sayılmıştır. Peki, hicri yılbaşı ne zaman, bugüne mi denk geliyor? İşte, detaylar

Müslümanlar için bir milat olarak kabul edilen hicret, Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuğu ifade eder.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılır. O günden bu yana, İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

HİCRİ YILBAŞI BUGÜN MÜ?

Hicri yılbaşı bu yıl, 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür.

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Hicri yılbaşı nedir? Bugün hicri yılbaşı mı?
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