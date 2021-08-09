Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı kutlama mesajları: Kısa, uzun, dualı ve resimli en güzel Muharrem ayı mesajları

Müslüman aleminin yıl başı kabul edilen Muharrem ayı bugün başladı. Bugün Hicri yılbaşı olması dolayısıyla pek çok vatandaş Hicri yılbaşı kutlama mesajları hakkında araştırma yapıyor. Resimli, dualı, kısa ve uzun seçeneklerle Muharrem ayı kutlama mesajları; sosyal medyada bugünün en çok paylaşılan içerikleri arasında yer alıyor. İşte en güzel Muharrem ayı mesajları ve Hicri yılbaşı kutlama sözleri.

EN GÜZEL, HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI 2021

Allah bu yıl, İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Yeni hicri yılda ümmeti Muhammed'in üstündeki ağırlığın kalkmasını nasip et ALLAH'ım. Yeni yılınız kutlu olsun.