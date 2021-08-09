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Haberler Yaşam Haberleri Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı kutlama mesajları: Kısa, uzun, dualı ve resimli en güzel Muharrem ayı mesajları
Giriş Tarihi: 9.8.2021 11:16

Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı kutlama mesajları: Kısa, uzun, dualı ve resimli en güzel Muharrem ayı mesajları

Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı kutlama mesajları: Kısa, uzun, dualı ve resimli en güzel Muharrem ayı mesajları

Hicri takvimin başlangıcı ve Hicri yılbaşı olması sebebiyle; 9 Eylül Pazartesi günü Hicri yılbaşı kutlama mesajları ve Muharrem ayı kutlama mesajları araştırılıyor. Müslüman aleminin bu özel tarihi kutlamak için kullandığı kısa, uzun, dualı ve resimli en güzel Muharrem ayı mesajları haberimizde yer alıyor. İşte en güzel “Muharrem ayınız mübarek olsun” paylaşımları ve Hicri yılbaşı mesajları!

Müslüman aleminin yıl başı kabul edilen Muharrem ayı bugün başladı. Bugün Hicri yılbaşı olması dolayısıyla pek çok vatandaş Hicri yılbaşı kutlama mesajları hakkında araştırma yapıyor. Resimli, dualı, kısa ve uzun seçeneklerle Muharrem ayı kutlama mesajları; sosyal medyada bugünün en çok paylaşılan içerikleri arasında yer alıyor. İşte en güzel Muharrem ayı mesajları ve Hicri yılbaşı kutlama sözleri.

EN GÜZEL, HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI 2021

Allah bu yıl, İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Yeni hicri yılda ümmeti Muhammed'in üstündeki ağırlığın kalkmasını nasip et ALLAH'ım. Yeni yılınız kutlu olsun.

Rabbim, tüm İslam Alemine, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Hicri Yılbaşının en sevindirici müjdeler, en tatlı sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşını bütün insanlara umut saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara.

Hicri yılbaşı ve Muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun.

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

Yüce Rabbim hayalini kurduklarınızı nasip etsin. Hicri yılbaşı mübarek olsun...

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Hicri Yılbaşının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.

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Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı kutlama mesajları: Kısa, uzun, dualı ve resimli en güzel Muharrem ayı mesajları
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