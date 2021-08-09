Erkek arkadaşıyla tartışıp intihara kalkıştı! İtfaiye ekipleri kurtardı

Olay gece saat 01.30 sıralarında Topkapı Mahallesi, Hamam Odaları Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, erkek arkadaşıyla tartışan kadın evinin önündeki iskeleye çıkarak bağırmaya başladı.

İstanbul Fatih'te intihar etmek isteyen kadınının kurtarılma anı kamerada

Atlamak isteyen kadının annesi de iskeleye çıkarak kızını tuttu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Uzun süre kızına sarılarak düşmesini engelleyen anne ve kızı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları iskeleden kurtarıldı. İntihar girişiminde bulunan kadın olay yerine gelen 112 ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.