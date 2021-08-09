Isparta’da inanılmaz olay: Sevgilisini bırakıp kaçtı!

Kısa süre sonra geri dönen, kazayı haber alıp gelmiş gibi davranan Merdan Y.'nin yalanı, görgü tanıklarının ifadesi sonrası ortaya çıktı. Merdan Y.'nin alkollü olduğu, bu nedenle otomobili sürücü belgesi olmayan Şule E.'ye verdiği, kazadan sonra da ceza yememek için uzaklaştığı üzerinde duruluyor. Merdan Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, bahçeye uçan otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.