İstanbul elektrik kesintisi 9 Ağustos: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

Pek çok vatandaş bugün güne "elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arayarak başladı. İstanbul genelinde çeşitli illerde yaşanan ve yaşanması planlanan elektrik kesintileri, AYEDAŞ ve BEDAŞ internet sitelerinin ziyaretine sebep oldu. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da 9 Ağustos elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 9 AĞUSTOS PAZARTESİ
İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 09/08/2021 00:01:00 - 09/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 09/08/2021 00:00:00 - 09/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 09/08/2021 03:30:00 - 09/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1428., SABİA sk / MAHMUTBEY mah HALKALI sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI sk bölgelerinde 09/08/2021 10:00:00 - 09/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN, TEKİN sk / ZAFER mah BORLU sk bölgelerinde 09/08/2021 10:00:00 - 09/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, GÜLTER HANIM, RADYUM sk bölgelerinde 09/08/2021 11:30:00 - 09/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HAYIRLI, HIZIR, NEVRUZ, ZAFER 1 sk bölgelerinde 09/08/2021 13:00:00 - 09/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 09/08/2021 00:01:00 - 09/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BAYAR, DERE, EREN, ÇETİN sk bölgelerinde 09/08/2021 09:00:00 - 09/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|
09:00 - 14:00 saat aralığında
|
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: EDAGÜL ÇIKMAZI
|
09:30 - 19:00 saat aralığında
|
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: UĞUR MUMCU
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ