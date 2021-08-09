Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul elektrik kesintisi 9 Ağustos: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
Giriş Tarihi: 9.8.2021 07:20

İstanbul elektrik kesintisi 9 Ağustos: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi 9 Ağustos: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da meydana gelen güncel elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlandı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere bugün bir süreliğine internet verilemeyeceği duyuruldu. Bu ilçeler, 9 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile ilan edilirken, kesinti yaşanan yerdeki vatandaşlar “elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı.

Pek çok vatandaş bugün güne "elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arayarak başladı. İstanbul genelinde çeşitli illerde yaşanan ve yaşanması planlanan elektrik kesintileri, AYEDAŞ ve BEDAŞ internet sitelerinin ziyaretine sebep oldu. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da 9 Ağustos elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 9 AĞUSTOS PAZARTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 09/08/2021 00:01:00 - 09/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 09/08/2021 00:00:00 - 09/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 09/08/2021 03:30:00 - 09/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1428., SABİA sk / MAHMUTBEY mah HALKALI sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI sk bölgelerinde 09/08/2021 10:00:00 - 09/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN, TEKİN sk / ZAFER mah BORLU sk bölgelerinde 09/08/2021 10:00:00 - 09/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, GÜLTER HANIM, RADYUM sk bölgelerinde 09/08/2021 11:30:00 - 09/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HAYIRLI, HIZIR, NEVRUZ, ZAFER 1 sk bölgelerinde 09/08/2021 13:00:00 - 09/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 09/08/2021 00:01:00 - 09/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BAYAR, DERE, EREN, ÇETİN sk bölgelerinde 09/08/2021 09:00:00 - 09/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: EDAGÜL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ŞEHİT BÜLENT ALTINSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TAŞOCAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MÜVERRİH ATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UZUNÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BİNGÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MİRİM ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TAŞKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: KUMRU

09:30 - 19:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SAKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PAPATYA ÇIKMAZI

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul elektrik kesintisi 9 Ağustos: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA