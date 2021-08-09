İstanbul elektrik kesintisi 9 Ağustos: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

Pek çok vatandaş bugün güne "elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arayarak başladı. İstanbul genelinde çeşitli illerde yaşanan ve yaşanması planlanan elektrik kesintileri, AYEDAŞ ve BEDAŞ internet sitelerinin ziyaretine sebep oldu. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da 9 Ağustos elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 9 AĞUSTOS PAZARTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 09/08/2021 00:01:00 - 09/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 09/08/2021 00:00:00 - 09/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.