İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden kısırlık açıklaması: ’Asıl tehlike’ diyerek duyurdu!





"DOĞURGANLIK ORANLARINI YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR"

İstanbul'daki hastanelerde doğumhanelerin son teknolojik sistemlerle kadınların doğumlarını en rahat edecekleri şekilde tasarlandığına dikkat çeken Memişoğlu, "Dünyanın en iyi alt yapısını oluşturduk. Bazı annelerimiz ağrıdan korkuyorlar artık ağrısız doğumlar var. Normal doğumumuzu da ağrısız yapılabilecek teknoloji ve imkanlarımız var. Lütfen en az 3 çocuk yapalım. Özellikle İstanbul gibi gelişmiş illerde doğurganlık oranlarını yükseltmemiz gerektiğimi herkesin bilmesini istiyorum. 2000 yılında ilk anne olma yaşını 24 iken şu an 29'a çıktı maalesef. Siz bir insana 'kısır olursunuz' derseniz, insanı korkutursanız, toplumun bu hassasiyetlerini kullanan kötü niyetli insanlarımız var. Bu net, bu aşıların veya aşı sitemlerindeki böyle bir etkinin olduğunu hiçbir bilim insanı, bilimsel dergi, makale, bir insan söyleyemez. İspatlanması gereken bir şeyden bahsediyorsunuz. Bu aşıların, etkisi, standartları kontrol edilerek insanlarımıza yapılmasını sağlatıyorlar. Ünlü olmak isteyen veya kötü niyetli insanların dediklerine toplumumuz inanmasın. Biz hayatımız boyunca insanları nasıl yaşatırız, nasıl faydamız olur diyen insanları dinlemeyip de ne idüğü belli olmayan kaynaklardan, dedikodularla, tweetlerle, videolardaki insanların ispatlanmamış bilgilere inanmalarını ben toplumdan beklemiyorum. Aşı olmazsanız hastaneye yatma oranlarını yüksek olur. Ölüm şansınız çok daha fazlalaşıyor. Biz insanların nüfusunu azaltmaya çalışsak aşıyı böyle arttırmaya çalışır mıyız, çünkü hastalık insanları öldürüyor" diye konuştu.