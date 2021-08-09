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Giriş Tarihi: 9.8.2021 08:22 Son Güncelleme: 9.8.2021 08:22

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos İstanbul İSKİ su kesinti listesi: Sular saat kaçta gelecek?

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos İstanbul İSKİ su kesinti listesi: Sular saat kaçta gelecek?

İstanbul’da su dağıtımından ve altyapı denetiminden sorumlu İSKİ, 9 Ağustos Pazartesi günü İstanbul genelinde yaşanacak planlı su kesintileri ile arıza kaynaklı kesintileri paylaştı. İstanbul İSKİ su kesinti listesi ile bugün yaşadığı bölgede su dağıtımına ara verileceğini öğrenen vatandaşlar, “İstanbul’da sular ne zaman gelecek?” diye araştırıyor. Fatih gibi geceden beri kesintinin devam ettiği yerlerde ise sular saat kaçta gelecek sorusu gündeme geliyor. İşte İSKİ güncel su kesintisi listesine göre arıza yaşanan ilçeler.

9 Ağustos İstanbul İSKİ su kesinti listesi ile bugün geçici olarak su verilemeyecek ilçe ve mahalleler belli oldu. Fatih bölgesinde çeşitli mahallelerde gece saatlerinde yaşanan su kesintisinin ardından vatandaşlar "Sular saat kaçta gelecek?" diye araştırmaya koyuldu. İşte İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Arıza Kesinti

İlçe

:

FATİH

Etkilenen Mahalleler

:

ŞEHREMİNİ MAH, SEYYİD ÖMER MAH, MOLLA GÜRANİ MAH

Açıklama

:

200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

:

2021-08-09 00:00:45.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ GÜNCEL KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos İstanbul İSKİ su kesinti listesi: Sular saat kaçta gelecek?
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