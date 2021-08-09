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Giriş Tarihi: 9.8.2021 15:39 Son Güncelleme: 9.8.2021 16:07

Kadıköy’de boru patladı! Taziyikli su metrelerce yukarı fışkırdı

DHA
Kadıköy’de boru patladı! Taziyikli su metrelerce yukarı fışkırdı

İstanbul Kadıköy'de sokakta kazı çalışmaları sırasında iş makinesi  su borusunu patlattı, su metrelerce yukarıya fışkırdı. Yaklaşık 15 dakika akan su yolda birikintilere neden olurken, ihbar üzerine gelen ekipler suyu kesti.

Olay, 13.30'da Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Elektrik ekipleri sokakta çalışma yaptığı sırada, iş makinesi su borusunu patlattı.

Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı.

Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı.

15 dakika boyunca metrelerce fışkıran su ,İSKİ ekiplerinin gelip suyu kesmesiyle sonlandı.

Kadıköy’de İSKİ’nin çalışmasında su borusu patladı, metrelerce yükseğe su fışkırdı | Video

Görgü tanığı Murat Ayvaz "Çalışma yapıldığı sırada patladı. Bayağı ,metrelerce yukarı fışkırdı su.15-20 dakika sürdü. Sonra ekipler gelerek suyu kesti" dedi.

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Kadıköy’de boru patladı! Taziyikli su metrelerce yukarı fışkırdı
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