Kahramankazan parklarında ücretsiz internet

Kahramankazan Belediyesi, yaz sıcaklarını iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde ilçedeki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar için örnek bir uygulamaya imza atıyor. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelere yerleştirdikleri teknik ekipmanlarla, buralara gelen vatandaşlara ücretsiz internet erişimi sunuyor. Park ve bahçelere gelen vatandaşlar şifrelerini kullanarak ücretsiz olarak internete bağlanabiliyor. Bu uygulama kapsamında ilçedeki park ve bahçelere gelen vatandaşlar ücretsiz internetin keyfini çıkarıyor.

HER ŞEY VATANDAŞIMIZIN KONFORU İÇİN

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, dijitalleşme çağında yaşadıklarını ifade ederek, ücretsiz internet hizmetini vatandaşlara sunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başkan Oğuz, "Özellikle sıcak yaz günlerinde park ve bahçelere yoğun rağbet eden vatandaşlarımızdan olumlu anlamda güzel tepkiler alıyoruz. Buralara gelen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunu aileler ve gençler oluşturuyor. Vatandaşlarımız park ve bahçelerimizde internetin keyfini çıkarmış oluyor. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve rahatı için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Parkları yoğun olarak kullanan vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. Parklardaki banklarda internetten film izleyenler, oyun oynayanlar ve günlük işlerini yapanlar renkli görüntüler oluşturuyor.