Kartal’da minibüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, 21.00 sıralarında Kartal Yalı Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 AGA 385 plakalı kamyonla Y.G.'nin kullandığı 34 UN 8590 plakalı minibüs cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Y.G. şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜSÜ MİNİBÜSTE SIKIŞTI
Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi. Araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.