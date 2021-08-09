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Giriş Tarihi: 9.8.2021 22:01

Kartal’da minibüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kartal’da minibüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kartal’da cadde üzerinde seyir halinde olan minibüsle kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, 21.00 sıralarında Kartal Yalı Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 AGA 385 plakalı kamyonla Y.G.'nin kullandığı 34 UN 8590 plakalı minibüs cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Y.G. şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



SÜRÜCÜSÜ MİNİBÜSTE SIKIŞTI

Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi. Araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kartal’da minibüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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