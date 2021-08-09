Hadımköy'de dün gece kaybolan 2'si kardeş 3 kız çocuğunun bulunduğu haberini alan aileler, sevinçten havalara uçtu. Kız çocuklarının anneleri ise gözyaşlarını tutamadı.
Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde saat 22.00 sıralarında bulunmuştu.
Kaybolan kızların bulunması aileleri sevince boğdu | Video
Çocukların bulunduğu haberini alan aileler sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Çocukların bulunması mahallede de büyük sevinç oluşturdu. Çocukların anneleri evden çıkarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine doğru yola çıktı.
"DÜNYALAR BENİM OLDU"
Çocuklarının bulunduğunu öğrenince gözyaşlarını tutamayan Semiha Memiş, "Dünyalar benim oldu. Emeği geçen dua eden herkesten Allah razı olsun. Güneş battığından beri dünya kafama yıkılmıştı" diye konuştu.
"ŞİMDİ SARILMAYI BEKLİYORUM, ONLARI TATİLE GÖTÜRECEĞİM"
Çocukları tatile götüreceğini söyleyen anne Semra Yüksel, "Şimdi sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim, ben onları tatile götüreceğim. Gelsinler yataklarında yatsınlar. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
"YAŞADIKLARIMI HATIRLAMIYORUM"
Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Çok sevinçliyiz. diyecek bir şey bulamıyorum. Hislerimi bilmiyorum. Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlamıyorum" dedi.
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Nazar Memiş'in dedesi Erdal Bacak da, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok mutluyum. Çok sağ olsunlar polis arkadaşlar bulmuşlar. Bekleyiş 1 gün sürdü ama 1 yıldan fazla ömrüm gitti. Ben Nazar Memiş'in dedesiyim Bartın'dan geliyorum. Kaybolduğunu duyunca Bartın'dan geldim buraya" diye konuştu.