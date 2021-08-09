Son dakika: Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu

Akşam hava kararınca eve gelmediler. Ben de dışarı bakmaya çıktım. Yolda üçüncü kaybolan kızın annesini gördüm. O da kızını aramaya çıkmıştı. Ancak kızlarımızı bulamadık" dedi.

İstanbul Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu olayında son dakika! Canlı yayında çağrı...

"BÜYÜK KIZIM EN SON SOSYAL MEDYADA ÖZBEK BİR KİŞİLERLE KONUŞMUŞ"



Anne Semra Yüksel, "Polis kızların otobüs kartlarını kontrol etti ve kullanılmamış. Yine büyük kızım Eslem Tuana, en son sosyal medya üzerinde Özbek bir kişilerle konuşmuş. O kişiye 'ben basketbol oynamaya gideceğim' demiş. Şimdi bu Özbek kişi gözaltına alındı" diye konuştu.

İstanbul Hadımköy'de ortadan kaybolan 3 kız çocuğunun son görüntüleri ortaya çıktı

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM NE OLUR GERİ DÖNÜN"



Anne Yüksel, "Eslem Tuana, Efsa ve Nazar aralarında başka bir kız arkadaşlarına, 'biz üniversiteyi kazanınca Kore'ye gideceğiz. Korece öğreneceğiz' demiş. Eslem Tuana ve Efsa bu kore dizilerinin hayranıydı. Polis kızlarımın tabletlerini inceledi, gördük ki hep onları izlemişler. Buradan kızlarıma sesleniyorum. Biz size bir şey yapmayacağız. Lütfen eve dönün. Kardeşiniz sizi bekliyor. Sizi çok seviyorum ne olur geri dönün" ifadelerini kullandı.

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğundan 20 saattir haber alınamıyor. İşte son görüntüleri | Video

"ÇOCUĞUM EVDE BİLE YALNIZ DURAMAZDI"



Nazar'ın annesi Semiha Memiş ise, "Nazar arkadaşlarıyla piknik yapmak için evden çıktı. Yanına bir çantada aldı. Çantanın içine baktığımda sadece oyuncak vardı. Bizim çocuğum akşam ezanı okunmadan eve gelirdi. Evde bile yalnız duramayan bir çocuktu. Nazar yavrum perişan oldum. Korkup da gelmemezlik yapma" diye seslendi.