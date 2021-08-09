Keskin virajda katliam gibi kaza

Zonguldak
'tan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan, Kemal Başol
'un kullandığı, Efe Tur
'a ait otobüs, dün sabaha karşı saat 04.40 sıralarında Balıkesir
OSB Çevre Yolu'nda virajı alamayınca, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 11 kişi olay yerinde , 4 kişide hastanede yaşamını yitirdi. Kazada 17 kişi de yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları 5 hastanede tedavi altına alındı. Kazada şoför Kerem Kader Başol
ve ikinci şoför Cengiz Umut, Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Akın Duru, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Ahmet Işıklar, Nilay ışıklar, Ozan Ahmet Kızılırmak, Melisa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak yaşamını yitirdi. İlk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi.
ÜZDÜN BENİ BE KARDEŞİM
Otobüs sürücüsü Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş
'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin. Üzdün beni be kardeşim" dedi. Olay yerinde inceleme yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Kazanın nedeni konusunda net bir bilgi yok ancak bölgede bir viraj var. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir. İncelemeler sürüyor" dedi. Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları teşhis için hastaneye çağrıldı. Hastanedeki 7 cenazenin teşhis işlemleri tamamlanırken, bir cenaze ise ailesine teslim edildi. Hayatını kaybedenlerin hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaza
nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
'HERKES ETRAFA SAÇILMIŞTI'
ATATÜRK Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Ayşe Kesgin Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden İzmir'in Dikili ilçesine yakınlarının yanına gittiğini belirterek, "Kaza anında uyuyordum. Kendime geldiğimde önce çantamı aradım. Etrafımda hiçbir yolcu göremedim. Ön koltukta bir kadının elinde telefon vardı. Kaza olmuş, kimse yok etrafta, 112'yi arayalım dedim. Ancak o şaşkınlıktan arayamadı. Sonra arabada çantamı aramaya çalıştım. Sonra biri beni 'Alev alabilir, çıkalım' diyerek dışarı çıkardı. Dışarıda herkes yaralıydı. Sol tarafta hiç yolcu yoktu, hepsi saçılmıştı etrafa" dedi. Yaralılardan Yeşim Demir'in dayısı Mehmet Göktürk ise "Burada ameliyat edilecek. Plastik cerrahiyi bekliyoruz. Yeğenim, Zonguldak'tan Dikili'ye yanımıza tatile gelecekti. Çaycuma Meslek Yüksekokulunda memur olarak görev yapıyor" diye konuştu.