Kopan tabela genç kadını öldürdü

ANTALYA
'DA yağmurla çıkan fırtınada, bir işyerinden kopan tabelanın başına isabet ettiği Ayşegül Menki (45) hayatını kaybetti. Önceki akşam saatlerinde Alanya
ilçesi Türkler Mahallesi'nde ailesiyle yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin başına, fırtına dolayısıyla kopan bir iş yerine ait tabela çarptı. Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Menki yaralandı. Hastaneye kaldırılan Menki hayatını kaybetti. Annesinin cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen Berkay Menki
'yi babası öperek sakinleştirdi. Ayşegül Menki'nin cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.