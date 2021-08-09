Köpeklerdeki yaralara ilk 6 saatte müdahale edilmeli

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eser Özgencil, köpeğin olası bir kavga sonucu aldığı ısırık yarasının yaşamsal risk yaratacağını belirtti. Prof. Dr. Özgencil, köpeklerdeki yaralara ilk 6 saat içinde tedavi edilen yaraların komplikasyonsuz iyileşme şansının daha yüksek olduğunu söyledi. Özgencil, "Genelde köpeklerdeki kavga sırasında, boyun, göğüs, bel, karın, kol ve bacak bölgeleri darbe alır ve yaralanır. Oluşan yaralar, vücudun tüyle kaplı olmasından dolayı görülemeyebilir. Bu yaralar, deri altında geniş bir hasar yaratır ve "buz dağı yaraları" olarak adlandırılır. Bu nedenle yaralanmaların ardından sevimli dostlarımızı veteriner muayenesinden geçirmek hayat kurtarabilir" dedi.

ÖLÜMCÜL SONUÇLAR YARATABİLİR

Deriyi delen ısırıklarda, bakterilerin çoğalması nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonların ölümcül sonuçlar yaratabileceği konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Eser Özgencil, "Köpek dişleri ve çeneleri çok güçlü olduğu için açtıkları yaralar kasları ve deriyi ezebilir, delebilir hatta yırtabilir. Bu ısırıkların göğüs duvarını veya karın dokusunu delerek göğüs ve karın boşluğunda irin toplanmasına neden olabilir. Boyun bölgesi ısırık yaraları da kan damarları, sinirler, yemek borusu ve ya nefes borusuna zarar verebileceği için ayrı bir önem taşır. Nadir durumlarda ise, ısırık yaraları eklem iltihaplanması ve kemik iliği enfeksiyonuna da neden olabilir. Isırık yaraları tedavi edilmeden bırakıldığında enfekte olmuş bir ısırık yarasındaki bakterilerin çevredeki alana yayılması ile de deri altı bağ dokusu iltihaplanması, apseleşme, fistülleşme veya genel bir enfeksiyon oluşabilir. Bu nedenle ısırık yaralanması yaşayan köpekler, mutlaka bir veteriner hekim kontrolünden geçirilmelidir" diye konuştu.

EVDEKİ BAKIMDA ÖNEMLİ

Köpeklerde oluşan ısırık yaralarının daha fazla önemsenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Eser Özgencil, "Herhangi bir yaralanma vakasında hemen bir veteriner hekime giderek, yaranın enfeksiyonunu kontrol altına almamız gerekir. İlk 6 saat içinde tedavi edilen yaraların komplikasyonsuz iyileşme şansı daha yüksektir. Veteriner müdahalesinin ardından evde bakımın da oldukça önemlidir. Köpeğinizin yaraları kapatılmış ise, alanı temiz ve kuru tutmanız gerekir. Yakalık takılarak, yaranın korunması da önemlidir. Yara, iyileşmesi için açık bırakılmışsa veya yaraya bir dren yerleştirilmişse, alanın düzenli olarak temizlenmesi de hayati önem taşır" ifadesini kullandı.