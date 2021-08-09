Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Salgın sürecinde kritik kararların alındığı, toplantının kısa zaman içerisinde düzenlenmesi beklentiler arasında yerini alırken binlerce kişi haftanın ilk günüyle beraber "Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Kabinede yükselişe geçen vaka sayılarının değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar…