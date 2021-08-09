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Giriş Tarihi: 9.8.2021 11:26 Son Güncelleme: 9.8.2021 11:40

Manisa'da feci kaza: Yaralılar var!

DHA
Manisa’da feci kaza: Yaralılar var!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm toplamaya giden işçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi. Kazada, 5 kişinin yaralandığı belirtildi...

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Şahayar Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Üzüm toplayacak işçileri taşıyan Kazım Akduman (43) yönetimindeki 45 RVS 13 plakalı midibüs, iddiaya göre fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada şoför Kazım Akduman, araçtakiler Elif Acar (40), Seda Nur Acar (16), Ceylan Zeybek (17) ve Tuğba Zeybek (23) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da feci kaza: Yaralılar var!
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