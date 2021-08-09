Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Ağustos Pazartesi: MPİ Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları şans oyunu sevenler tarafından araştırılıyor. Kazandıran numaralar noter huzurunda düzenlenen canlı yayındaki çekiliş ile belli oluyor. Her ayın 9'u, 19'u ve 29'u ile özel günlerde düzenlenen MPİ Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Ağustos Pazartesi ve kazandıran numaralar.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ
Milli Piyango çekilişi 15.30 ve 17.30 saatleri aralığında yapılıyor. Sisal Şans tarafından canlı yayında yapılacak çekilişin ardından 9 Ağustos Milli Piyango sonuçları açıklanmış oluyor.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.