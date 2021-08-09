Muharrem ayı sene başı duası nedir? Hicri yılbaşı duası okunuşu (Arapça ve Türkçe)

Hicri takvime göre 1 Muharrem yılbaşı kabul edilmektedir ve 2021 yılında 9 Ağustos'a denk gelmektedir. Pek çok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayının ilk günü, İslamiyet için senenin ilk günüdür. Bu özel tarihi Allah'ın rızasını alarak ve feyz içinde geçirmek isteyen Müslümanlar, Muharrem ayı sene başı duası nedir diye araştırıyor. Bu dua ayrıca anlamı ve meali yönünden de araştırılıyor. Hicri yılbaşı duası Arapça ve Türkçe okunuşu ile haberimizde yer alıyor.
2021 HİCRİ SENE BAŞI VE SENE SONU NE ZAMAN?
2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.
Hicri sene sonu: 8 Ağustos Pazar 2021
Hicri sene başı: 9 Ağustos Pazartesi 2021
MUHARREM AYI HİCRİ SENE BAŞI DUASI
Peygamber Efendimiz bir Hadîs-i Şerîfinde buyurdu ki:
"Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü (yani hicrî yılbaşında), aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü Teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emin kılar." Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî'den menkûldür ki: "Her kim bu duâyı aşûre günü üç kere okursa ölümden de emin kılınır. Zira o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)
"Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es'elüke fîhel'ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn."
Meâli ise şöyledir: "Besmele", "hamdele" ve "salvele"den sonra, "Ey Allah'ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin[Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni'metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!
İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle. [Sonunda tekrâr salavât-ı şerîf var]."
MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR
Muharrem ayı boyunca kılınacak namazlardan sonra 11 defa:
La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.
11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir. Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:
"Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm "Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."
Türkçe Anlamı:
Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh'ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsûstur.
365 defa Âyete'l-kürsi okunacak, 1000 defa İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def'a Zümer sûresi okunacak. Bütün bunların sonunda 1 defa: "Allâhümme yâ muhavvile'l-havli ve'l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl" denilecek.