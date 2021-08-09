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Giriş Tarihi: 9.8.2021 13:49

Muharrem ayında oruç tutulur mu, yapılması gereken ibadetler nelerdir? Muharrem ayı orucu kaç gün ne zaman tutulur?

Muharrem ayında oruç tutulur mu, yapılması gereken ibadetler nelerdir? Muharrem ayı orucu kaç gün ne zaman tutulur?

Hicri Yılbaşı olarak da bilinen bu mübarek günün gelmesiyle beraber Muharrem ayında yapılması gereken ibadetler de araştırma konusu haline geldi. Binlerce Müslüman ibadetlerini doğru şekilde gerçekleştirmek üzere bugün sabah saatlerinden itibaren “Muharrem ayında oruç tutulur mu, yapılması gereken ibadetler nelerdir?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Allah’ın ayı olarak bilinen bu mübarek tarih bugün itibarıyla başladı. İşte Muharrem ayında oruç tutmanın önemi ve detaylar…

Muharrem ayında oruç tutmanın önemi ve bu mübarek ayda yapılması gereken ibadetler araştırma konusu haline geliyor. Bu konuyla alakalı ise bizzat Hz. Muhammed'in hadisi ile cevaplanıyor. "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." Sözleri bu mübarek ayın anlam ve önemini vurguluyor. Peki, Muharrem ayında oruç tutulur mu, yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte detaylar…

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MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

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Muharrem ayında oruç tutulur mu, yapılması gereken ibadetler nelerdir? Muharrem ayı orucu kaç gün ne zaman tutulur?
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