Muharrem orucu nasıl tutulur, nasıl niyet edilir? Muharrem orucunda neler yenmez, neden et yenmez, su içilir mi?

Muharrem ayını oruçla geçirmenin sevabı dinimizde çok büyüktür. Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) Muharrem'in 9-10 ya da 10-11'inci günlerinde tuttuğu bu oruç, bu ayın ilk 12 günü boyunca da tutulabilmektedir. Peygamber Efendimiz'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehadeti dolayısıyla matem ayı kabul edilen, özellikle Alevilikte çok mühim bir yeri olan Muharrem ayı araştırmalara konu oldu. Muharrem orucu nasıl tutulur, nasıl niyet edilir gibi sorularla incelenen bu husus, Muharrem orucunda neler yenmez, neden et yenmez, su içilir mi gibi sorularla da araştırılıyor.

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Yas ve matem ayı kabul edilen Muharrem ayında tutulan Muharrem orucu, gün doğumundan gün batımına kadar tutulur ve Kerbela şehitlerini anmak üzere eda edilir. 12 İmamlar Orucu ya da Yas-ı Matem orucu olarak da adlandırılan bu oruç, Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur. 12'nci günde ise oruç noktalanır ve 12 İmam ile bu yolda şehit olanların anısına içinde en az 12 çeşit malzeme bulunan Aşure çorbası pişirilir. Alevilikte matem orucu olması sebebiyle bu orucun bazı şartları bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir: