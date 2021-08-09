Müsilaj sonrası uzmanlar uyardı! Marmara Denizi’nde balık avı ertelenecek mi?

"SEZONUN DURDURULMASININ ÇOK DOĞRU BİR KARAR DEĞİL"



40 yıldır balıkçılık yapan Ramazan Dereli ise "Balıkçılığın bir sezon kapatılması bizi mağdur eder. Bu kapanmanın balıkçı için çok ağır bir bedeli olur. Şu an Marmara Denizi'ne kayıtlı 4- 5 bin kayıtlı balıkçı bulunmakta. Her teknede 50- 60 tane çalışan kişi var. Bu nedenle sezonun durdurulmasının çok doğru bir karar olacağını sanmıyorum" dedi.