Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Öldürülmeden önce boşanma davası açmış
Giriş Tarihi: 9.8.2021

Öldürülmeden önce boşanma davası açmış

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Öldürülmeden önce boşanma davası açmış

Samsun'da, geçen 28 Nisan'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen, 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi (39) öldüren Bülent Cenikli'nin, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava başladı

Duruşmada kendisini savunan sanık koca, "Eşimi planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdı. Ben de çok sinirlendim. Kastım olsaydı önceki kavgalarımızda öldürürdüm" dedi. Müşteki avukatı Cansu Muzaça ise Bülent Cenikli'nin, eşini evlendiği günden itibaren sürekli dövdüğünü söyleyerek, "Eşini birçok kez polise ve mahkemeye şikâyet etmiş ve en az 4 kez uzaklaştırma kararı almış. Bir kez de sığınma evinde1 hafta kalmış. Ölmeden 10 gün önce Samsun 4. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açmış ancak boşanmaya zamanı olmadan öldürüldü. Bülent Cenikli, silahı annesinin verdiğini söyledi. Annesinin da pazar yerinde 'oğluma Ayşe'yi öldürteceğim' şeklinde konuşmaları varmış. Biz Hatice Cenikli'nin de azmettirici olarak yargılanmasını talep ettik" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Öldürülmeden önce boşanma davası açmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA