Öldürülmeden önce boşanma davası açmış

Duruşmada kendisini savunan sanık koca, "Eşimi planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdı. Ben de çok sinirlendim. Kastım olsaydı önceki kavgalarımızda öldürürdüm" dedi. Müşteki avukatı Cansu Muzaça
ise Bülent Cenikli
'nin, eşini evlendiği günden itibaren sürekli dövdüğünü söyleyerek, "Eşini birçok kez polise ve mahkemeye şikâyet etmiş ve en az 4 kez uzaklaştırma kararı almış. Bir kez de sığınma evinde1 hafta kalmış. Ölmeden 10 gün önce Samsun
4. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açmış ancak boşanmaya zamanı olmadan öldürüldü. Bülent Cenikli, silahı annesinin verdiğini söyledi. Annesinin da pazar yerinde 'oğluma Ayşe'yi öldürteceğim' şeklinde konuşmaları varmış. Biz Hatice Cenikli
'nin de azmettirici olarak yargılanmasını talep ettik" dedi.