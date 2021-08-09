Ölen genç kız suçlu bulundu

İzmir
'de, lise 4. sınıf öğrencisi Kübra Karabaş (19), geçen 26 Şubat'ta, çalıştığı pizza restorandan eve gitmek için, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı
'ndaki yaya geçidine geldi. Ancak karşıya geçmek isterken, önce Ömer A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Ardından, arkadan hızla gelen Yıldırım C.'nin yönetimindeki otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklenen genç kız olay yerinde can verdi. Kaza ile ilgili düzenlenen polis raporunda ise ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle, asli ve tam kusurlu bulundu. SABAH'a konuşan baba Mehmet Karabaş (51) "Kızım asla kırmızıda geçmez. Yaya geçidindeki ışıklar çok kısa sürede yeşilden kırmızıya dönüyor. 2 araç arka arkaya süratle kızıma çarpmış. Kızımın hakkını arayacağım. Kanı yerde kalmayacak. Kızımın kusurlu bulunmasına bir anlam veremiyorum" dedi. Avukat Cengiz Demirci
'de "Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını ilginç bir şekilde alamadık. Kamera kayıtları bir ay içinde siliniyormuş. Kaza yaya geçidi üzerinde meydana geldi. Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde herşey ortada" diye konuştu.