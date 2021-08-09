Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli kimdir, ne kazandı? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında ve nereli?

Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönen Busenaz Sürmeneli hayatı ve başarıları yönünden araştırılıyor. Milyonlarca kişi, Çinli rakibini yenerek altın madalya kazanan olimpiyat şampiyonunu Busenaz Sürmeneli kimdir, ne kazandı sorularıyla araştırıyor. İşte Busenaz Sürmeneli kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı ve hayatı hakkında bilinmeyenler!

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

25 Haziran 1998 yılında Bursa'da doğan Busenaz Sürmeneli, aslen Trabzonludur. 23 yaşında, 1.72 boyunda, 69 kilo ve yengeç burcudur. Babası Ahmet Sürmeneli uzun yol şoförü, annesi Songül Sürmeneli ise lisanslı tekvandocu olan milli boksör Busenaz'ın biri Tuğçenaz adında ikiz kardeşi olmak üzere toplam 3 kardeşi bulunuyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Sürmeneli, 10 yaşına kadar basketbol, futbol, badminton gibi farklı branşlarda spor yaptı ve boks hayatına boks antrenörü olan eniştesi Cahit Süme'nin yanında başladı. Bursa'da futbol oynarken ailesinin işi nedeniyle taşındıkları Trabzon'da henüz Genç Milli Takım'dayken gelecek vadettiği için Büyükler Kadın Boks Milli Takımı'nın hazırlıklarına davet edildi. Sürmeneli'nin başarılarla dolu boks kariyeri 13 yıldır devam ediyor. Trabzonspor Kulübü sporcusu olan olimpik boksör, 2019 yılında Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda altın, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası gibi organizasyonlarda elde ettiği zaferlerle birlikte toplam 8 altın madalya ekledi. Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak, Türk spor tarihinde kendine ayrı bir parantez açmayı da başardı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda (Velter sıklet) Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve Türk boks tarihinde olimpiyat altın madalyası kazanan ilk Türk boksör unvanına ulaştı. Busenaz Sürmeneli, dünyanın en büyük spor organizasyonunda elde ettiği şampiyonlukla Türkiye'ye 41. olimpiyat altınını getirdi.