Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli kimdir, ne kazandı? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında ve nereli?

Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönen Busenaz Sürmeneli hayatı ve başarıları yönünden araştırılıyor. Milyonlarca kişi, Çinli rakibini yenerek altın madalya kazanan olimpiyat şampiyonunu Busenaz Sürmeneli kimdir, ne kazandı sorularıyla araştırıyor. İşte Busenaz Sürmeneli kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı ve hayatı hakkında bilinmeyenler!
BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
25 Haziran 1998 yılında Bursa'da doğan Busenaz Sürmeneli, aslen Trabzonludur. 23 yaşında, 1.72 boyunda, 69 kilo ve yengeç burcudur. Babası Ahmet Sürmeneli uzun yol şoförü, annesi Songül Sürmeneli ise lisanslı tekvandocu olan milli boksör Busenaz'ın biri Tuğçenaz adında ikiz kardeşi olmak üzere toplam 3 kardeşi bulunuyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Sürmeneli, 10 yaşına kadar basketbol, futbol, badminton gibi farklı branşlarda spor yaptı ve boks hayatına boks antrenörü olan eniştesi Cahit Süme'nin yanında başladı. Bursa'da futbol oynarken ailesinin işi nedeniyle taşındıkları Trabzon'da henüz Genç Milli Takım'dayken gelecek vadettiği için Büyükler Kadın Boks Milli Takımı'nın hazırlıklarına davet edildi. Sürmeneli'nin başarılarla dolu boks kariyeri 13 yıldır devam ediyor. Trabzonspor Kulübü sporcusu olan olimpik boksör, 2019 yılında Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda altın, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası gibi organizasyonlarda elde ettiği zaferlerle birlikte toplam 8 altın madalya ekledi. Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak, Türk spor tarihinde kendine ayrı bir parantez açmayı da başardı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda (Velter sıklet) Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve Türk boks tarihinde olimpiyat altın madalyası kazanan ilk Türk boksör unvanına ulaştı. Busenaz Sürmeneli, dünyanın en büyük spor organizasyonunda elde ettiği şampiyonlukla Türkiye'ye 41. olimpiyat altınını getirdi.
BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN BAŞARILARI
2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya / Madrid
2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu